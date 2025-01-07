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Jandarma anaokulu öğrencileri ağırladı

Jandarma anaokulu öğrencileri ağırladı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, jandarmayı daha yakından tanıdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, jandarmayı daha yakından tanıdı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Otoyol Jandarması, Motosikletli Asayiş, Trafik ve JAK Tim Komutanlığı'nın katılımıyla "Evinize Hoş Geldiniz" etkinliği gerçekleştirildi. Bu çerçevede jandarma ekipleri Efeler Dalama Şehit Rıfat Tunçbilek Anaokulu'nda öğrenim gören öğrencileri ağırladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen öğrencilere jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere Türk bayrağı ve jandarma şapkası hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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