Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı - Haberler

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Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlara toplam 2 bin 567 TL ceza yazıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlara toplam 2 bin 567 TL ceza yazıldı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 araca yüksek sesli müzik yayını yaptıkları gerekçesiyle 744 TL, 1 araca da abartı egzoz kullandığı gerekçesi ile bin 823 TL idari para cezası yazıldı.

Öte yandan, denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir otobüse de bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Otobüs, jandarma ekiplerince yed-i emin otoparkına çekildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Tekirdağ, Jandarma, Müzik, 3. Sayfa, Haberler

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