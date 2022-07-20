Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi - Haberler

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Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi'nde ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi'nde ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde olduğu gibi Kdz. Ereğli ilçesinde de uyuşturucu operasyonları yapmaya devam ediyor. Jandarma ekipleri son olarak aldıkları bir istihbarat sonucu Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda mahallede bir bahçede ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiyi işlemlerinin ardından serbest bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Ereğli 3. Sayfa Haberler

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