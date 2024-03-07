Jandarma, 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla 3 Organize Suç Örgütü'nü çökertti
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'MAHZEN-5' operasyonlarında, Jandarma tarafından Hayati Uğur, Gökhan Yaşlı ve Ahmet Hano'nun liderlik ettiği 3 ayrı Organize Suç Örgütü ortaya çıkarıldı.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-5" operasyonlarında; Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. - ANKARA