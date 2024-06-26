Jandarma, 3 Bin Litre Sahte Zeytinyağını Yakaladı

3 bin litre sahte zeytinyağını jandarma yakaladı

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, sahte zeytinyağı üreticilerine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda piyasa değeri yakaşık 1 milyon lira olan 3 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesisine Hatay'dan faturasız sahte zeytinyağı satışı yapıldığı bilgilerini aldı. Durum üzerine harekete geçen ekipler, dinlenme tesisine yaptıkları operasyonda M.S. ile Ö.S. isimli şüphelilerin kullanmış oldukları 31 XXX XX plakalı kamyonet ile sahte zeytinyağı getirdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 31 XXX XX plakalı kamyonet durdurularak incelendi. Yapılan incelemelerde, kamyonetin bagajında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 3 bin litre faturasız sahte zeytinyağı ele geçirildi. Faturasız zeytinyağlarına el konulurken, M.S. ile Ö.S. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.