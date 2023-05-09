Jandarma 150 sürücüye yelek dağıttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde andarma ekiplerince motosiklet sürücülerine "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" projesi çerçevesinde reflektif yelek dağıtımı sürüyor.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yelek dağıtımı yaptı. Turgutreis Mahallesi'nde yapılan denetimde 150 sürücüye reflektif yelek ve güvenli motosiklet kullanımı el broşürü hediye edildi. Sürücülere ayrıca trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

Reflektif Yelek Giy Görünür Ol projesi çerçevesinde yelek dağıtımlarının süreceği kaydedildi. - MUĞLA