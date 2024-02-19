Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri 1 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirdi. 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Şehitkamil ilçesinde A.E.Y. ve N.C. isimli 2 şahsa ait işyerinde yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 Milyon 218 Bin TL olan 25 adet kaçak cep telefonu, 248 adet Akıllı Kulaklık, 110 adet akıllı kol saati, 459 adet Şarj Aleti, 123 adet Parfüm ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP