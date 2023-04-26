İzolasyon malzemesi çaldı, yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir enerji tesisine ait sıcak su borusunun izolasyon malzemesini çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir enerji tesisine ait sıcak su borusunun izolasyon malzemesini çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sınırtekke Mahallesi'nde elektrik enerji tesisine ait sıcak su boru hattı üzerinde 1 şüpheli şahıs sıcak su borusunun dış izolasyon malzemelerini sökerken devriye ekibi tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs ile birlikte ele geçirilen 3 adet alüminyum malzemeleri firma yetkilisine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN