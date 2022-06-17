İzolasyon malzemeleri alev alev yandı DÜZCE (İHA) – Düzce'de inşaat halindeki binanın zemin katındaki izolasyon malzemeleri alev alev yandı. DÜZCE (İHA) – Düzce'de inşaat halindeki binanın zemin katındaki izolasyon malzemeleri alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda inşaat halindeki binanın zemin katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan izolasyon malzemeleri bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Düzce 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzolasyon malzemeleri alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.