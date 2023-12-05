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İznik'te Zeytin Hırsızlığına Karşı Jandarma Önlem Alıyor

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İznik İlçe Jandarma Komutanlığı, hasadı yapılan zeytinliklerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı önlemler alıyor. Jandarma ekipleri, köy köy dolaşarak bölgeyi kontrol ediyor ve çiftçilere bilgilendirme yapıyor.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı, hasadı yapılan zeytinliklerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı kuş uçurtmuyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde geçimini neredeyse, yüzde 80'i çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Köylerinde devam eden zeytin hasadı esnasında yaşanacak hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek adına, İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti. Köy köy dolaşan ekipler, hırsızlık olaylarına karşı önlemler aldı.

Jandarma asayiş birimleri, devriye faaliyetleriyle bölgeyi kontrol ederken, alınması gereken bireysel tedbirler hakkında da çiftçiyi bilgilendirip, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şüpheli görülen kişilerin ihbar edilmesi konusunda da duyarlı olunmasını istedi. Jandarma ekipleri, ilçe belediyesi vasıtasıyla Jandarma bölgesine kurulan 280 kamera ile 24 saat aralıksız izlemeyi de sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Bursa İznik 3. Sayfa Güncel Haberler

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