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İznik'te Yola Fırlayan Topu Almak İsterken Çocuk Hafif Ticari Araçla Çarpıştı

İznik'te Yola Fırlayan Topu Almak İsterken Çocuk Hafif Ticari Araçla Çarpıştı
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Bursa'nın İznik ilçesinde 9 yaşındaki Miraç G., yola fırlayan topunu almak isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yola fırlayan topunu almak isteyen 9 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola kaçırdığı topunu almak isteyen 9 yaşındaki Miraç G.'ye, o sırada yolda seyir halinde olan Berna İ. idaresindeki 16 AAF 383 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 9 yaşındaki Miraç G., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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