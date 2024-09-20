İznik'te Yola Fırlayan Domuz Kamyona Çarptı

Bursa'nın İznik ilçesinde yola aniden fırlayan yaklaşık 350 kiloluk domuz, bir kamyonun çarpması sonucu telef oldu.

Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametine seyir halinde olan 34 GNH 894 plakalı kamyonun önüne aniden bir yaban domuzu fırladı. 350 kiloluk domuz telef olurken, kamyonda ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. - BURSA