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İznik'te Trafik Kazası: İki Yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde yan yoldan çıkan kamyonet, ana yoldan geçen Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi İnikli Mahallesi'nde meydana geldi. A.T. (48) idaresindeki 16 AKA 403 plakalı kamyonet ana yola çıktığı esnada, ana yoldan geçen Fiat Tofaş marka U.A. (23) yönetimindeki 16 BCB 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü U.A. ve aynı araçta bulunan E.A. (23) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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