İznik'te sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında İznik'in Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Can Tetik (20) idaresindeki 41 DZ 634 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kaza sonrası traktörün altına kalan Tetik, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tetik'e yaptıkları kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Tetik'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA