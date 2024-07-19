Üye Girişi
Haberler

İznik'te sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında İznik'in Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Can Tetik (20) idaresindeki 41 DZ 634 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kaza sonrası traktörün altına kalan Tetik, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tetik'e yaptıkları kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Tetik'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bursa İznik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? ATSO Başkanı Ali Bahar kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?
Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi

Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title