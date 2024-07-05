İznik'te sokak arasında otomobil hırsızlığı

Bursa'nın İznik ilçesinde sabaha karşı sokak arasında dolaşan bir şüpheli, bir otomobilin kapısını açık görünce, kendi aracıymış gibi alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında İznik Yeşil Cami Mahallesi Yasemin Sokak'ta yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sokak arasında dolaşan bir şüpheli, gördüğü aracın yanına gitti. Kapıyı açık gören şüpheli, Olcay Akçay'a ait 16 BIY plakalı otomobili kendi aracıymış gibi alıp kayıplara karıştı. Uyandığında aracını evinin önünde göremeyen Akçay, hemen polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine polis soruşturma başlatırken, hırsızın sakinliği pes dedirtti. - BURSA