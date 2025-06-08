İznik'te Sivil Trafik Denetimi: Emniyet Kemerini Takmayan Sürücüye 3 Bin 160 TL Ceza

İznik'te Sivil Trafik Denetimi: Emniyet Kemerini Takmayan Sürücüye 3 Bin 160 TL Ceza
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Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan sivil trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücüye toplamda 3 bin 160 lira ceza kesildi. Denetimlerin, trafik kurallarına uymayanlar nedeniyle yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla süreceği bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde yolcu minibüsüne yönelik yapılan sivil trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüye 3 bin 160 lira ceza kesildi.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince sivil trafik denetimi gerçekleştirildi. Çakırca Mahallesi'nde yapılan denetim, İznik-Yalova hattında yolcu taşıyan bir minibüse yönelik olarak icra edildi. Sivil jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, araç sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Bu iki kural ihlali nedeniyle sürücüye toplamda 3 bin 160 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, trafik kurallarına uymayan sürücüler nedeniyle yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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