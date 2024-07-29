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İznik'te silahlı saldırgan yakalandı, hırsız tutuklandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan bir zanlı, sokak ortasında otomatik silahla havaya ateş açtıktan sonra saklandığı inşaatta yakalandı. Ayrıca, park halindeki bir otomobilden değerli eşyaları çalan bir hırsız da tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde sokak ortasında otomatik silah ile havaya ateş eden 28 yıllık kesinleşmiş hapsi olan zanlı, saklandığı inşaatta kıskıvrak yakalandı. Bir başka olayda ise park halindeki otomobilden değerli eşyaları çalan hırsız ise tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa'nın İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi Hakkı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., Hakkı Sokak üzerinde otomatik silah ile havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamera incelemelerinin ardından F.K.'nın bir inşaatta saklandığını tespit etti. F.K., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Otodan hırsızlık yapmıştı, ekiplerden kaçamadı

Öte yandan, İznik ilçesi Maltepe Caddesi üzerine park halinde bulunan bir otomobilin camını kırarak değerli eşyaları çalan Y.H. ise, yine polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi Y.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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