İznik'te Şiddetli Rüzgar Tribünü Devirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde, İlçe Stadyumu'nda oynanan bir müsabaka sırasında şiddetli rüzgar büyük bir tehlike oluşturdu. Sert esen rüzgarın etkisiyle misafir tribünü çöktü. Olay anında tribünde kimsenin bulunmaması, büyük bir facianın önüne geçti.

Tribünün yıkılması sırasında çevrede bulunan sporcular ve seyirciler panik yaşadı. Müsabaka bir süre durdurulurken, güvenlik ekipleri olay yerine gelerek alanı güvenlik çemberine aldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay, alınacak önlemlerin önemini bir kez daha hatırlattı. - BURSA