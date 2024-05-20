İznik'te Polis Aracına Yılan Girdi, İtfaiye Kurtardı

Bursa'nın İznik ilçesinde trafik ekibine ait polis aracının içine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İznik ilçe merkezinde görevli trafik ekibi uygulama yaptığı sırada araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada otların arasından çıkan bir yılan aracın motor kısmından girmeye çalışırken polislerden biri yılanı farketti.

Aracın motor bölümü içine gizlenen yılan gözden kaybolunca ekipler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye bünyesinde çalışan yılan timi araç üzerinde çalışmaya başladı. Bir görünüp bir kaybolan yılanı çıkarmak için uzun uğraşlar veren itfaiye ekipleri daha sonra yılanı aracın içinden zarar vermeden çıkarmayı başardı. Yılan tekrar doğaya salındı. - BURSA