İznik'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde Tacir Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Tacir Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hızla büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - BURSA