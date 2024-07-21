İznik'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları, köylülerin de desteğiyle sürüyor. - BURSA