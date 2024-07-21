Üye Girişi
Haberler

İznik'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları, köylülerin de desteğiyle sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa İznik Acil Durum Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title