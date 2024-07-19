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İznik'te motosikletli kurye otomobille çarpıştı, yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletli bir kurye, otomobille çarpışarak yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi yolunda Talha E., 16 BGT 616 plakalı motosiklet ile siparişe giderken, Özcan Y. idaresindeki 54 RD 446 plakalı bir otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı kuryenin yardımına koşarken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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