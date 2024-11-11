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İznik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Alev Alev Yandı

İznik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Alev Alev Yandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan son model otomobil sürücü tarafından hafif yaralarla atlatılırken, araç yangında küle döndü. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan son model otomobil yanarak küle döndü. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, İznik ilçesi İznik Çevreyolu Sansarak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat O. idaresindeki 34 HPL plakalı son model otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yan yatan otomobil bir anda alev aldı. Olay yerine yaklaşık 3 dakikada itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü Murat O. kazayı hafif sıyrıklara atlatırken, son model otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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