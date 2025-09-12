Haberler

İznik'te Kamyonet Tarlaya Uçtu, Sürücü Hava Yastığı sayesinde Kurtuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonetin tarlaya uçma anı kaydedildi. Kaza sırasında sürücünün hava yastıkları sayesinde yara almadan kurtulması dikkat çekti.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonetin tarlaya uçma anı arkadan gelen kamyonun kamerasına yansıdı. Takla atan kamyonetin sürücüsü hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza öğle saatlerinde; İznik Adapazarı karayolunda meydana geldi. Bir kamyonet sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki tarlaya uçtu. Ters dönen araçta panik yaşandı. Diğer sürücüler ve görgü tanıkları yardıma koştu. Aracının hava yastığı açılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı kamyonun kamerasına yansırken, sürücünün tepkisi ise dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
