İznik'te Kamyonet Kazası: Bir Kadın Yaralandı
İznik ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda, önündeki kamyonete çarpan kamyonetteki kadın yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İznik ilçesinde, önündeki kamyonete arkadaş çarpan kamyonetteki yolcu kadın yaralandı.
Kaza, Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 FDY 27 plakalı kamyonet sürücüsü, takip mesafesini sağlayamayınca 34 EFC 423 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kamyonetteki kadın sürücü yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa