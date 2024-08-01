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İznik'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazaya tanık olan bir vatandaş, yolda sık sık ölümlü kazaların yaşandığını belirterek çözüm talep etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İznik ilçesi İznik-Adapazarı yolu Karatekin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BEG 554 plakalı otomobil ile 16 ALH 901 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 5 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakletti.

"Bu yola bir çare bulunması lazım"

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Bu yolda her ay ölümlü kaza oluyor. Bu yoldan yüzlerce tır geçiyor. Işık olmadığı için bu yolu tercih ediyorlar. Tır ve traktörler bu yolu kullanıyor. Otomobiller de sürekli sollamak isteyince kafa kafaya çarpışıyorlar. 5 vatandaşımız perişan halde. Bunları mı görmek istiyor insanlar. Bu yola bir çare bulunması lazım" dedi.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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