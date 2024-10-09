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İznik'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

İznik'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde muhtarın dikkati sayesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Olay, muhtarın jandarmaya haber vermesiyle gerçekleşti.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişiden 3'ü, muhtarın dikkatiyle yakayı ele verdi. Ellerindeki cihazlar ve kırıcı aletlerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Binlerce yıl medeniyetlere başkentlik yapmış önemli ilçelerden biri olan İznik, tarihi eser kaçakçıları tarafından köstebek yuvasına çevrildi. İznik ilçesi Yukarı Göllüce Mahallesindeki 3 kişinin ellerinde bir şeylerle İkiz Kayalara çıktığını fark eden Göllüce Köyü muhtarı Hüseyin Kutlu, durumu İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar 5 kişinin peşine takılan Muhtar Kutlu, elindeki telefonla da o anları saniye saniye kaydetti.

Muhtar Kutlu'yu karşılarında elinde dedektörle gören zanlı koşarak kaçarken, mağara içerisinde bulunanlar ise kazı yapmadıklarını iddia etseler de hızlı hızlı olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Zanlılardan birinin daha kaçtığı olayda, 3 kişi olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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