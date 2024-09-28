Üye Girişi
Haberler

İznik'te Huzur Uygulaması: Ehliyetsiz Sürücülere Ceza ve Silah Ele Geçirildi

İznik'te Huzur Uygulaması: Ehliyetsiz Sürücülere Ceza ve Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan huzur uygulamasında, ehliyetsiz sürücülere ceza kesilirken, 2 adet tabanca ele geçirildi. Yaklaşık 50 bin lira idari ceza uygulanırken, polis ekipleri uygulamalara devam edeceklerini açıkladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çok sayıda polisle huzur uygulaması yapıldı. Kural tanımayan sürücüler tek tek yakalanırken, ehliyetsiz sürücülerin bahaneleri de peş peşe geldi.

Bursa'nın İznik ilçesinde çok sayıda polis ekibi ilçe merkezinde uygulamalarını sürdürüyor. Vatandaşların güven ve huzur ortamını sağlayan ekipler, silah ele geçirirken, yaptıkları trafik uygulamasında da kuralları tanımayan sürücülere idari ceza uyguladı. Ehliyetsiz araç sürenlerin bahaneleri de peş peşe geldi. Yapılan uygulamada yaklaşık 50 bin lira idari ceza kesilirken, 2 adet te tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini" ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Polis İznik bursa

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });