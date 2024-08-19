İznik'te çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi'nde bulunan Abdulvahap Türbesi'nin bulunduğu tepede meydana geldi. Tepeden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA