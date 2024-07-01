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İznik'te Bisiklet Kazası: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İznik ilçesinde bisikletiyle giden 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bisikletiyle giden 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, İznik ilçesi Yeni Çevre Yolu Sansarak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AKD 533 plakalı aracın sürücüsü hızla ilerlerken yol kenarında bisikletiyle ilerleyen, 10 yaşındaki Kadir Ateş'e çarptı. Kazanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce savrulurken, kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ateş'i hemen hastaneye sevk etti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk hayatını kaybederken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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