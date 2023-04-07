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İznik'te alacak verecek cinayeti

İznik'te alacak verecek cinayeti

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İznik ilçesinde bağ evine davet ettiği arkadaşıyla tartışan Ali Hamdi Bayrak, av tüfeği ile kafasından vurularak öldürüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinde bağ evine davet ettiği arkadaşıyla tartışan Ali Hamdi Bayrak, av tüfeği ile kafasından vurularak öldürüldü.

Olay, İznik ilçesi Yenişerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Hamdi Bayrak (46), bağ evine çağırdığı arkadaşı İ.G. (60) ile alacak verecek sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.G., yanında bulundurduğu tüfeği ile Bayrak'ı kafasından vurdu. Kafasından vurulan Bayrak, hayatını kaybederken, arkadaşı ise jandarma ekiplerini arayarak cinayet işlediğini itiraf etti. Zanlı gözaltına alınırken, Bayrak ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa İznik 3. Sayfa Haberler

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