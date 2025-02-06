İznik'te 2000 Yıllık Sikkeler İnternette Satışa Sunuldu
Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı iddia edilen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa açıldı. Tarihi eserlerin satışı polis ekiplerini harekete geçirdi.
Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.
Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik'ten çıkartıldığı iddia edilen 2 bin yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.
Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü. - BURSA