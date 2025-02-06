MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

İznik'te 2000 Yıllık Sikkeler İnternette Satışa Sunuldu

İznik'te 2000 Yıllık Sikkeler İnternette Satışa Sunuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı iddia edilen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa açıldı. Tarihi eserlerin satışı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.

Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik'ten çıkartıldığı iddia edilen 2 bin yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.

Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
img

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı
img

Taner Ölmez'den şaşırtan çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.