Üye Girişi
Haberler

İznik Gölü'nde jet ski kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik Gölü'nde jet ski turu sırasında düşen 25 yaşındaki Kübra Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi gözyaşları içinde defnedildi.

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kübra Özdemir gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın İznik Gölü'nde arkadaşları ile beraber jet ski turu atan Kübra Özdemir, dengesini kaybederek suya düştü. Olup biteni anlamayan arkadaşları suya baktığında genç kızı göremedi. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdemir'i bulmak için seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce suya atladı. Sudan çıkarılan Özdemir'e kurtarma botunda kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Özdemir'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan 25 yaşındaki genç kızın cansız bedeni, Yunuseli TOKİ Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Kübra Özdemir'in annesi ile beraber İznik'te bulunan bir otelde çalıştığı ve 3 kardeşin ortancası olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İznik Gölü Bursa İznik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

 Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti

Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li isim istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title