İzmit'teki Halı Saha Maçında Kavga Ortalığı Karıştırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir halı sahada düzenlenen maçta taraflar arasında kavga çıktı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğukışla Parkı'nda bulunan halı sahada yapılan maç esnasında, iki kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, saha içinde gerginlik yaşandı. Yaşanan o anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ