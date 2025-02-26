İzmit'teki Akça Cami'de Sabah Namazı Sonrası Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Akça Cami'de sabah namazı sonrası çıkan yangın korkuya sebep oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, caminin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

Olay, Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazının ardından camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Camiden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle caminin bazı bölümlerinde hasar oluşurken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ