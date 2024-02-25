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İzmit'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan üç otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan üç otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan E.T. idaresindeki 34 CRT 982 plakalı Audi marka otomobil, T.T. hakimiyetindeki 20 GN 752 plakalı Fiat marka otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 NV 012 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 NV 012 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü ve diğer iki otomobilde bulunan 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince geçişler sol şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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