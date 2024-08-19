İzmit'te Yürüyen Merdiven Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dengesini kaybeden kişi, yürüyen merdivenin korkuluklarından kafenin çatısına düşerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimar Sinan Üst Geçidine çıkan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdiven korkuluklarına yaslanan Nusret K., dengesini kaybederek 3 metreden kafenin çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından indirilen Nusret K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Nusret K'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ