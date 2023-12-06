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İzmit'te Yol Kenarında Yaralı Şahıs Bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bıçakla yaralanmış halde bulunan bir şahıs hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında bıçakla yaralanmış halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Olay, Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye yol kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bıçakla yaralandığı anlaşılan şahıs, ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde şahsın isminin Öner. İ. olduğu belirlendi. Öner. İ.'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban mı gittiği araştırılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar Kocaeli Olaylar Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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