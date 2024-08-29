İzmit'te Yenidoğan Ambulansına Arkadan Çarpma Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın yenidoğan ambulansına arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Şans eseri bebek ve annesi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, D-130 Karayolu Eski Bağdat Yolu Karamürsel Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ES 774 plakalı hafif ticari araç, 41 AGJ 517 plakalı yenidoğan ambulansına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yeni doğan bebeği ve annesini ambulansla alarak tedbir amacıyla hastaneye kaldırdı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen sürücü de ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle hafif ticari araç hasar alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ