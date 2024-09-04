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İzmit'te Yayalara Ayrılmış Alanda Motosiklet Kullananlara Ceza

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yayalara ayrılmış alanda motosiklet kullanan ve park eden 24 sürücüye toplamda 36 bin 144 TL ceza kesildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yayalara ayrılmış alanda motosiklet kullanan ve park eden 24 sürücüye toplamda 36 bin 144 TL ceza kesildi.

İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Belsa Plaza iş merkezi önünde, motosiklet sürücülerinin yayalar için ayrılmış alanda motosiklet kullanarak, bisiklet park alanına park etmeleri üzerine trafik ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimlerde 24 motosiklet sürücüsüne kişi başı bin 506 TL'den toplamda 36 bin 144 TL ceza kesildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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