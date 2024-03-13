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İzmit'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki kadın, komşularının haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının haber alamadığı 76 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Ayşe Sebahat Bıçakçı'dan (76) haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca evden içeriye giren itfaiye ekipleri Bıçakçı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde Bıçakçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Ayşe Sebahat Bıçakçı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Bıçakçı'nın ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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