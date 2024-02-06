İzmit'te Yağma ve Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan 4 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiye karşı yağma ve hürriyetinden yoksun kılma suçunu işleyen 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat tarihinde İzmit'te 5 şüpheli Kemal T'ye yönelik "Yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Yasak olmayan bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak" suçu işlendi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüphelilerden Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ