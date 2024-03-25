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İzmit'te Yağış Sebebiyle Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlere çarparak ağaçlık alana uçtu. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit Şirintepe geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Şaban Yılmaz (57) yönetimindeki ip yüklü 47 KJ 427 plakalı tır, yaklaşık 50 metrelik bariyerleri biçerek ağaçlık alana uçtu. Araç yan yatarken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırılırken, devrilen tır vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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