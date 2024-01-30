Üye Girişi
Haberler

İzmit'te Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilenler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde, silahlar ve iklimlendirme sistemleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, 3 kılıç, 3 tabanca ve 3 portatif iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde iki ayrı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 436 sentetik ecza, 7 kök ve 2 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 68 tabanca fişeği, 33 av fişeği, 3 kılıç ve 3 portatif iklimlendirme sistemi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title