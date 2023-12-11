İzmit'te unutulan çanta fünye ile patlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan çantayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddenin her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan kontrolde çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ