Üye Girişi
Haberler

İzmit'te tır kazası: Yola demir profiller savruldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tırın virajı alamaması sonucu yola savrulan demir profiller kaza yapmaya neden oldu. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, trafik kapanırken olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajı alamayan tırda yüklü demir profiller yola savruldu.

Kaza, Kandıra Yolu Caddesi D-100 kara yolu yan yol bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 34 DGD 881 plakalı Mercedes marka tır virajı alamadı. O esnada aracın üstünde bulunan demir profiller yola savruldu. Yola savrulan demir profiller, seyir halinde olan araca çarparak kaza yapmasına sebep olurken, herhangi yaralanma yaşanmadı. Yola saçılan demir profiller sebebiyle trafik kapanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir profiller yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title