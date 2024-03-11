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İzmit'te Tatlıcı Dükkanında Hırsızlık

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 hırsız, camdan girdikleri tatlıcı dükkakındaki 4 bin TL nakit parayı ve SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 hırsız, camdan girdikleri tatlıcı dükkakındaki 4 bin TL nakit parayı ve SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03.07'de Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camdan dükkana giren 2 kişi, açtıkları kasadaki paraları ceplerine doldurdu. SMA hastası çocuk için yardım toplanan bağış kumbarasını da çalan şahıslar, girdikleri camdan çıkarak kaçtı. İftar vakti dükkanı açmaya gelen sahibi, paraların eksik olduğunu ve bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kasadan 4 bin TL nakit paranın çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde camdan dükkana giren 2 şahsın kasaya yöneldiği, ardından çekmecelerdeki paraları ceplerine doldurduğu görülüyor. Şahıslardan biri tezgah üzerindeki bağış kumbarasını da çalıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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