Üye Girişi
Haberler

İzmit'te tartışma sonucu öldürülen kuzene 12 yıl 6 ay hapis cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kuzenini tabanca ile vurarak öldüren sanığa, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kuzenini tabanca ile vurarak öldüren sanık, "O gün bizi katledecekti. Bana satır attı ancak duvara saplandı" dedi. Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek sanığa, sabıka kaydı olmaması ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gündoğdu Mahallesi'nde 3 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Soner Tezcan ve amcası arasında kümese giren köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında başına çakmak atılmasıyla amca Tezcan'ın kaşı yaralandı. Babasını kanlar içinde gören Tamer Tezcan, tabancayı alarak kuzenine ateş etti. Ağır yaralanan Soner Tezcan yere yığıldı. Soner Tezcan, hastanede yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tamer Tezcan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O gün bizi katledecekti"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Tamer Tezcan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Soner Tezcan'ın eşi ve çocukları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Savunması için söz hakkı verilen Tamer Tezcan, "Olay gününün sabahı annemlere kahvaltıya gittim. Beraber kahvaltı yaptık. Babam bahçeye çıkacağını söyledi. Bahçede sesler geldi. Daha önce de hayvanlar konusunda olay yaşanmıştı. Herhangi bir sorun olmaması için bahçeye çıktım. Aşağıda maktulün abisi ile karşılaştık. Maktulün elinde satır vardı, 'Babanızı kestim hepinizi keseceğim' dedi. Babamı kanlar içinde görünce ruhsatlı tabancamı aldım. Sinkaflı küfürlere ve tehditlere maruz kaldım. Kimse onu oradan uzaklaştırmadı. O gün bizi katledecekti. Bana satır attı ancak duvara saplandı. Satır bana gelseydi şu an burada olmayacaktım. Yanımda silah olduğunu görsün, korksun ve yanımıza gelmesin diye havaya ve bahçeye ateş ettim. Abisinin elinden kurtularak köpek kulübesinden bir şeyler aldı ve geldi. Silah aldığını düşünerek paniğe kapıldım. Bizim bahçeye girdi ve üstüme doğru gelince korktum. Nişan almadan yere doğru ateş ettim. Kendimi ve ailemi korudum. Daha öncede maktul kapıma bıçakla dayandı ancak çocuklarımın geleceğini düşündüm ve bir şey yapmadım. Ben işinden evine, evden işe giden biriyim. Kendi halimdeyim. Maktulün hal ve hareketleri sebebiyle olay meydana gelmiştir. Ben kendisini uyarmama rağmen, yanındaki kişileri aşarak elindeki satırı bana fırlattı. O gün bizi katledecekti. Yaptığı eylem, hakaret ve tehditler sebebiyle olay yaşandı. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

12 yıl 6 ay hapis

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek sanığa, sabıka kaydı olmaması ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü

Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü

Bakmadan Geçme

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs altın fiyatı! Gram altın kaç lira? İsrail savaş suçu mu işliyor? Neler savaş suçu sayılır, savaş suçlarının cezası nedir? LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI 2024! #9997 LGS sınav yeri nereden öğrenilir? LGS ne zaman? Survivor 2. eleme adayları kim oldu? 27 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Yiğit Kirazcı diziden neden ayrılıyor, ne oldu? Karadeniz bölgesinde neden heyelan olur? Heyelan afetine karşı hangi önlemler alınabilir? Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? Filenin Sultanları 2. Hafta maçları ne zaman? Filistin'e yardim ulaşıyor mu? Gazze'ye insani yardım ulaşıyor mu? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İstanbul baraj doluluk seviyesi nedir? Güncel baraj doluluk oranı! YİĞİT AKÜ (YIGIT) ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü kaç lot dağıtacak? Çocuk istismarını önlemek için neler yapılabilir? Çocuğun fiziksel istismara uğradığı nasıl anlaşılır? SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917 Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! 27 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! 27 Mayıs burç yorumları nedir?
Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title