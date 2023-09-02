İzmit'te Tartışma Sonucu Enişte Silahla Öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişi tartıştığı eniştesini silahla öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişi tartıştığı eniştesini silahla öldürdü.

Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta yaşayan ablasının evine giden R.A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.A, eniştesini tabancayla ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Yaşar, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.