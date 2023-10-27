İzmit'te su kanalına bırakılan bebekle ilgili kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalına terk edilen bebekle ilgili gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, su kanalına bırakılmış bebek bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi.
Malta Mahallesi Malta Caddesi'nde dün su kanalına terk edilmiş bebek bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malta Mahallesi Malta Caddesi'nde dün su kanalına terk edilen kız bebek, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürülmüş, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla M.G. gözaltına alınmıştı.